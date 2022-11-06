Росіяни обстріляли залізницю в Сумській області: як курсують потяги

"Укрзалізниця" оновила графіки руху поїздів через пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів та закриття перегону Ворожба - Білопілля (Сумська область).
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".
Новий графік руху поїздів виглядає таким чином:
Орієнтовний час прибуття на ст. Київ-Пасажирський поїзда №259 - 6:00 07.11.2022 (+5 годин), поїзда №45 - 2:00 07.11.2022 (+3 годин).
Наголошується, що усі пасажири, які прибуватимуть під час комендантської години, будуть безкоштовно розміщені у залах очікування підвищеного комфорту.
Оновлено 19:43
В УЗ додали, що поїзд №805 Харків - Конотоп прямуватиме до станції Білопілля.
При цьому поїзд №806 вирушить маршрутом Білопілля - Харків.
Нагадаємо, що сьогодні окупанти обстріляли Сумську область. Одна з місцевих жительок загинула, інша отримала поранення. Голова ОВА Сумської області Дмитро Живицький повідомив про пошкодження залізничної інфраструктури на ділянці між Сумами та Конотопом.
Тим часом "Укрзалізниця" повідомила про те, що більшість рейсів прямуватиме із затримкою та за зміненим розкладом.
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