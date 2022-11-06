Росіяни обстріляли залізницю в Сумській області: як курсують потяги

Новий графік руху поїздів виглядає таким чином:

Поїзд №45 Харків - Ужгород їде зміненим маршрутом через Полтаву та Гребінку.

Поїзд №259 Суми - Івано-Франківськ із Сум буде слідувати через Полтаву та Гребінку і вивезе з Сум всіх пасажирів із квитками на поїзди №45 і №259 до Києва з можливістю пересадки на інші поїзди західного напрямку.

Поїзд № 780 Київ - Суми їде до ст. Ворожба. 151 пасажира з квитками до ст. Суми по Ворожбі чекатимуть автобуси.

Склад потяга 780 відправиться зі ст. Ворожба орієнтовно о 21:00 до Києва (прибуття в Київ орієнтовно 1:00) з зупинками по ст. Путивль, Конотоп, Бахмач, Ніжин, Дарниця для посадки пасажирів з квитками на поїзди №45 і №259.

Орієнтовний час прибуття на ст. Київ-Пасажирський поїзда №259 - 6:00 07.11.2022 (+5 годин), поїзда №45 - 2:00 07.11.2022 (+3 годин).

Наголошується, що усі пасажири, які прибуватимуть під час комендантської години, будуть безкоштовно розміщені у залах очікування підвищеного комфорту.

Оновлено 19:43

В УЗ додали, що поїзд №805 Харків - Конотоп прямуватиме до станції Білопілля.

При цьому поїзд №806 вирушить маршрутом Білопілля - Харків.

Нагадаємо, що сьогодні окупанти обстріляли Сумську область. Одна з місцевих жительок загинула, інша отримала поранення. Голова ОВА Сумської області Дмитро Живицький повідомив про пошкодження залізничної інфраструктури на ділянці між Сумами та Конотопом.

Тим часом "Укрзалізниця" повідомила про те, що більшість рейсів прямуватиме із затримкою та за зміненим розкладом.

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