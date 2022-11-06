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В УЗ попередили про зміни руху потягів через ворожі обстріли: подробиці

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Неділя 06 листопада 2022 17:37
В УЗ попередили про зміни руху потягів через ворожі обстріли: подробиці Фото: в УЗ попередили про зміни руху потягів через ворожі обстріли (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок ворожих обстрілів "Укрзалізниця" змінила рух низки потягів. Більшість рейсів прямуватиме із затримкою та за зміненим розкладом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Оновлений графік рейсів:

  • №780 Київ - Суми прямуватиме до Ворожби;
  • №45 Харків - Ужгород прямуватиме зміненим маршрутом (без заходу в Суми) і затримується орієнтовно на 3 години;
  • №259 Суми - Івано-Франківськ прямуватиме зміненим графіком і затримуватиметься орієнтовно на 3 години.

"Пасажири, які мали здійснити посадку на рейси №45 і №259 на станціях Ворожба, Бахмач, Ніжин та Конотоп, будуть вивезені окремим додатковим рейсом до Києва, де буде здійснена пересадка на інші поїзди західного напрямку", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Укрзалізиця" запустила 4 нових рейсів.

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