В УЗ попередили про зміни руху потягів через ворожі обстріли: подробиці

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Оновлений графік рейсів:

№780 Київ - Суми прямуватиме до Ворожби;

№45 Харків - Ужгород прямуватиме зміненим маршрутом (без заходу в Суми) і затримується орієнтовно на 3 години;

№259 Суми - Івано-Франківськ прямуватиме зміненим графіком і затримуватиметься орієнтовно на 3 години.

"Пасажири, які мали здійснити посадку на рейси №45 і №259 на станціях Ворожба, Бахмач, Ніжин та Конотоп, будуть вивезені окремим додатковим рейсом до Києва, де буде здійснена пересадка на інші поїзди західного напрямку", - додає пресслужба.