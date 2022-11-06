Россияне обстреляли железную дорогу в Сумской области: как курсируют поезда

"Укрзализныця" обновила графики движения поездов из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате вражеских обстрелов и закрытия перегона Ворожба - Белополье (Сумская область).
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
Новый график движения поездов выглядит следующим образом:
Примерное время прибытия на ст. Киев-Пассажирский поезда №259 - 6:00 07.11.2022 (+5 часов), поезда №45 - 2:00 07.11.2022 (+3 часа).
Отмечается, что все прибывающие во время комендантского часа пассажиры будут бесплатно размещены в залах ожидания повышенного комфорта.
Напомним, что сегодня оккупанты обстреляли Сумскую область. Одна из местных жительниц погибла, другая получила ранения. Глава ОВА Сумской области Дмитрий Живицкий сообщил о повреждении железнодорожной инфраструктуры на участке между Сумами и Конотопом.
Тем временем "Укрзализныця" сообщила о том, что большинство рейсов будет следовать с задержкой и измененным расписанием.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.