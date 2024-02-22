Серед поранених чотири підлітка від 12 до 16 років. Усім була надана необхідна медична допомога.

Фото: росіяни обстріляли з "Ураганів" Донецьку область, є загиблий та багато поранених (https://t.me/VadimFilashkin_donoda)

Під час обстрілу 13 снарядів влучили по території села.

"Пошкоджено чимало будинків - наразі триває огляд території, встановлюємо точні наслідки обстрілу", - додав Філашкін.

Обстріли України у ніч на 22 лютого

У ніч на 22 лютого російські терористи атакували Україну десятьма ударними дронами типу Shahed, які були випущені із району Приморсько-Ахтарську Росії, а також протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря.

Протиповітряна оборона знищила 8 БпЛА в межах:

Полтавської;

Дніпропетровської;

Запорізької;

Харківської областей.

Також ворог сьогодні завдав авіаудару по Кураховому Донецької област, внаслідок чого поранення отримали дев'ятеро людей.