Росіяни обстріляли Костянтинопільське Курахівської громади Донецької області з "Ураганів". Внаслідок ударів загинула людина, ще дев'ятеро отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадима Філашкіна.
Серед поранених чотири підлітка від 12 до 16 років. Усім була надана необхідна медична допомога.
Фото: росіяни обстріляли з "Ураганів" Донецьку область, є загиблий та багато поранених (https://t.me/VadimFilashkin_donoda)
Під час обстрілу 13 снарядів влучили по території села.
"Пошкоджено чимало будинків - наразі триває огляд території, встановлюємо точні наслідки обстрілу", - додав Філашкін.
У ніч на 22 лютого російські терористи атакували Україну десятьма ударними дронами типу Shahed, які були випущені із району Приморсько-Ахтарську Росії, а також протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря.
Протиповітряна оборона знищила 8 БпЛА в межах:
Також ворог сьогодні завдав авіаудару по Кураховому Донецької област, внаслідок чого поранення отримали дев'ятеро людей.
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