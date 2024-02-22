Росіяни вдарили з авіації по підприємству у Кураховому: дев'ятеро поранених

Російська армія завдала авіаудару по Кураховому Донецької області 22 лютого. На місто, зокрема підприємство, окупанти скинули КАБ-250, дев'ять людей поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку облпрокуратуру .

"22 лютого, о 10:10, ворог обстріляв м. Курахове з використанням КАБ-250", - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, від авіаудару по території підприємства отримали поранення дев’ятеро співробітників: двоє з них - жінки та семеро чоловіків віком від 31 до 54 років.

"Усіх потерпілих доставили до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги. У поранених діагностовано закриті черепно-мозкові травми, забої та струс головного мозку", - констатували у відомстві.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Обстріли України за 22 лютого

Сьогодні РФ обстріляла вже кілька населених пунктів в Україні. Так, російські війська обстріляли ТЕС, розташовану на прифронтовій території. Поранено шістьох енергетиків.

Окрім того, загарбники атакували і Херсонську область. Під час удару по селу Львове у Бериславському районі загинув 59-річний чоловік.

Крім того, окупанти обстріляли Миколаївську область. Під удар РСЗВ потрапило село Лимани, є поранений.

Нагадаємо, до того ж, росіяни вночі 22 лютого атакували територію України ударними безпілотниками типу "Шахед". Противник атакував Україну 10 ударними безпілотниками із російського Приморсько-Ахтарська. Також ворог застосував протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря. Внаслідок бойової роботи сил ППО знищено 8 дронів росіян.