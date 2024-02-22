Среди раненых четыре подростка от 12 до 16 лет. Всем была оказана необходимая медицинская помощь.

Фото: россияне обстреляли из "Ураганов" Донецкую область, есть погибший и много раненых (https://t.me/VadimFilashkin_donoda)

Во время обстрела 13 снарядов попали по территории села.

"Повреждено немало домов - сейчас идет осмотр территории, устанавливаем точные последствия обстрела", - добавил Филашкин.

Обстрелы Украины в ночь на 22 февраля

В ночь на 22 февраля российские террористы атаковали Украину десятью ударными дронами типа Shahed, выпущенными из района Приморско-Ахтарской России, а также противорадиолокационной ракетой Х-31П из акватории Черного моря.

Противовоздушная оборона уничтожила 8 БпЛА в пределах:

Полтавской;

Днепропетровской;

Запорожской;

Харьковской области.

Также враг сегодня нанес авиаудара по Курахово Донецкой области, в результате чего ранения получили девять человек.