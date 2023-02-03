Росіяни обстріляли центр Торецька з артилерії

Російські окупанти сьогодні, 3 лютого, обстріляли місто Торецьк у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака .

"Терористи обстріляли місто Торецьк з артилерії, влучили в самий центр", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли Покровськ з "Ураганів" та заборонених касетних боєприпасів.

РБК-Україна повідомляло, що минулої доби загарбники знову обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атаки загинув один цивільний, ще вісім людей отримали поранення.

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