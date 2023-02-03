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Росіяни обстріляли центр Торецька з артилерії

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Торецьк, П'ятниця 03 лютого 2023 13:00
Росіяни обстріляли центр Торецька з артилерії Ілюстративне фото: росіяни обстріляли центр Торецька з артилерії (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти сьогодні, 3 лютого, обстріляли місто Торецьк у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Терористи обстріляли місто Торецьк з артилерії, влучили в самий центр", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли Покровськ з "Ураганів" та заборонених касетних боєприпасів.

РБК-Україна повідомляло, що минулої доби загарбники знову обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атаки загинув один цивільний, ще вісім людей отримали поранення.

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Донецька область Війна Росії проти України
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