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Росія "Ураганами" та фугасами обстріляла Покровськ: є влучання у житловий масив та парк

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Донбас, П'ятниця 03 лютого 2023 11:57
Росія "Ураганами" та фугасами обстріляла Покровськ: є влучання у житловий масив та парк Фото: Покровськ Донецької області обстріляно 3 лютого Ураганами та забороненою артилерією (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Гурковська

У п'ятницю, 3 лютого, російські війська обстріляли Покровськ Донецької області, застосувавши "Урагани" та заборонені касетні боєприпаси. Місцеві чули близько 40 вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Так, окупанти обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню "Ураган" та забороненої міжнародними конвенціями артилерійської зброї - касетними осколково-фугасними снарядами.

"Під вогонь окупантів потрапили територія парку та житловий масив. В результаті близько 40 вибухів пошкоджено понад 30 приватних будинків та господарських споруд", - йдеться в повідомленні.

Також зазнали руйнувань лінії електропередач, цивільний автотранспорт та інші об’єкти.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як повідомлялось, російські війська минулої доби знову обстріляли населені пункти Донецької області. Через ворожі атаки загинув цивільний, ще вісім людей отримали поранення.

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Донецька область Покровск
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