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Россияне обстреляли центр Торецка из артиллерии

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Торецк, Пятница 03 февраля 2023 13:00
Россияне обстреляли центр Торецка из артиллерии Иллюстративное фото: россияне обстреляли центр Торецка из артиллерии (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты сегодня, 3 февраля, обстреляли город Торецк в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Террористы обстреляли город Торецк из артиллерии, попали в самый центр", - написал он.

Напомним, сегодня оккупанты обстреляли Покровск из "Ураганов" и запрещенных кассетных боеприпасов.

РБК-Украина сообщало, что за прошедшие сутки захватчики снова обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атаки погиб один гражданский, еще восемь человек получили ранения.

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