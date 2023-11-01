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Росіяни обстріляли центр Херсона: загинула посадовиця МВА, ще двоє людей поранені

Фото: росіяни обстріляли центр Херсона (t.me/OleksiyKuleba)
Автор: Тетяна Степанова

Російські терористи вранці 1 листопада вкотре атакували центр Херсона. Внаслідок обстрілу загинула посадовиця міської військової адміністрації, ще двоє людей поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника керівника Офісу президента України Олексія Кулеби.

Як повідомив Кулеба, близько 9:00 чергового обстрілу росіян зазнав центр Херсона. Від ворожого снаряду загинула співробітниця міської військової адміністрації.

Ще двоє колег з Департаменту містобудування - поранені, одна з них у важкому стані. Наразі постраждалим надається уся необхідна допомога. 

"Росіяни продовжують тероризувати міста та села України. Окупанти нарощують кількість та інтенсивність ударів - ця ніч минула з тривогою у низці областей. Є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури", - зазначив Кулеба.

 

Фото: росіяни обстріляли центр Херсона (t.me/OleksiyKuleba)

Обстріли Херсона та області

Нагадаємо, правобережна частина Херсонської області була звільнена від російських загарбників майже рік тому. Після втечі окупанти продовжують щодня обстрілювати Херсон та область із важкого озброєння, скидають на мирне населення керовані авіабомби.

30 жовтня російські військові обстріляли кладовище у Кіндійці Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

До цього окупанти обстріляли з артилерії Новоберислав. Постраждав 46-річний місцевий житель. Під час обстрілу чоловік перебував на вулиці.

А вчора російські війська дроном атакували евакуаційний автобус у Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки постраждало двоє людей.

 

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ХерсонВійна Росії проти України