Россияне обстреляли центр Херсона: погибла чиновница МВА, еще два человека ранены

Как сообщил Кулеба, около 9:00 очередной обстрел россиян подвергся центр Херсона. От вражеского снаряда погибла сотрудница городской военной администрации.

Еще двое коллег из Департамента градостроительства - ранены, одна из них в тяжелом состоянии. Пострадавшим предоставляется вся необходимая помощь.

"Россияне продолжают терроризировать города и села Украины. Оккупанты наращивают количество и интенсивность ударов - эта ночь прошла с тревогой в ряде областей. Есть попадание в объекты критической инфраструктуры", - отметил Кулеба.

Фото: россияне обстреляли центр Херсона (t.me/OleksiyKuleba)

Обстрелы Херсона и области

Напомним, правобережная часть Херсонской области была освобождена от российских захватчиков почти год назад. После побега оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Херсон и область из тяжелого вооружения, сбрасывают на мирное население управляемые авиабомбы.

30 октября российские военные обстреляли кладбище в Киндейке Херсонской области, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения.

До этого оккупанты обстреляли из артиллерии Новоберислав. Пострадал 46-летний местный житель. Во время обстрела мужчина находился на улице.

А вчера российские войска дроном атаковали эвакуационный автобус в Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека.