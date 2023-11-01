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Россияне обстреляли центр Херсона: погибла чиновница МВА, еще два человека ранены

Фото: россияне обстреляли центр Херсона (t.me/OleksiyKuleba)
Автор: Татьяна Степанова

Российские террористы утром 1 ноября в очередной раз атаковали центр Херсона. В результате обстрела погибла чиновница городской военной администрации, еще два человека ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замруководителя Офиса президента Украины Алексея Кулебы.

Как сообщил Кулеба, около 9:00 очередной обстрел россиян подвергся центр Херсона. От вражеского снаряда погибла сотрудница городской военной администрации.

Еще двое коллег из Департамента градостроительства - ранены, одна из них в тяжелом состоянии. Пострадавшим предоставляется вся необходимая помощь.

"Россияне продолжают терроризировать города и села Украины. Оккупанты наращивают количество и интенсивность ударов - эта ночь прошла с тревогой в ряде областей. Есть попадание в объекты критической инфраструктуры", - отметил Кулеба.

 

Фото: россияне обстреляли центр Херсона (t.me/OleksiyKuleba)

Обстрелы Херсона и области

Напомним, правобережная часть Херсонской области была освобождена от российских захватчиков почти год назад. После побега оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Херсон и область из тяжелого вооружения, сбрасывают на мирное население управляемые авиабомбы.

30 октября российские военные обстреляли кладбище в Киндейке Херсонской области, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения.

До этого оккупанты обстреляли из артиллерии Новоберислав. Пострадал 46-летний местный житель. Во время обстрела мужчина находился на улице.

А вчера российские войска дроном атаковали эвакуационный автобус в Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

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ХерсонВойна России против Украины