Росіяни обстріляли центр Бахмута та знищили будівлю геологічного підприємства (фото)
У п'ятницю, 3 лютого, російські загарбники обстріляли центр Бахмута у Донецькій області. Внаслідок цієї атаки постраждало геологічне підприємство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Бахмутської міської військової адміністрації Олексія Реви.
"Центр міста знову під щільним ворожим обстрілом", - заявив Рева.
Очільник міста розповів, що внаслідок обстрілу постраждалих немає.
"Поцілили у ДРГП "Донецькгеологія". Ще одна із найстаріших будівель міста зруйнована", - додав Рева.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що виведення українських військ із фронтового Бахмута Донецької області не буде.
У Бахмуті Донецької області в результаті обстрілів армії РФ отримали поранення двоє норвезьких волонтерів-медиків - Сандер Серсвен Трелвік та Сімон Йонсен.
Під постійними обстрілами у Бахмуті (Донецька область) проживає близько 6,5 тисяч жителів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.