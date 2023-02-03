Росіяни обстріляли центр Бахмута та знищили будівлю геологічного підприємства (фото)

У п'ятницю, 3 лютого, російські загарбники обстріляли центр Бахмута у Донецькій області. Внаслідок цієї атаки постраждало геологічне підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Бахмутської міської військової адміністрації Олексія Реви.

"Поцілили у ДРГП "Донецькгеологія". Ще одна із найстаріших будівель міста зруйнована", - додав Рева.

Очільник міста розповів, що внаслідок обстрілу постраждалих немає.

"Центр міста знову під щільним ворожим обстрілом", - заявив Рева.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що виведення українських військ із фронтового Бахмута Донецької області не буде.

У Бахмуті Донецької області в результаті обстрілів армії РФ отримали поранення двоє норвезьких волонтерів-медиків - Сандер Серсвен Трелвік та Сімон Йонсен.

Під постійними обстрілами у Бахмуті (Донецька область) проживає близько 6,5 тисяч жителів.

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