Двоє норвезьких медиків отримали поранення внаслідок обстрілу Бахмута

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на VG .

Волонтери 3 лютого вранці отримали завдання евакуювати кількох людей, які постраждали від обстрілу. Після того, як медики приїхали на вказане місце, російські війська відкрили по них обстріл.

"Вони двічі били по тому самому місцю. Потім почали обстріл кварталу, коли побачили, що ми вижили", - зазначив норвежець. Він також зазначив, що кілька людей, які перебували з ним, в результаті обстрілу загинули.

Мати Трелвіка розповіла, що він отримав опіки 30-40% тіла та отримав осколкові поранення, але внутрішні органи залишилися неушкодженими. Його разом із Йонсеном відправили до шпиталю Дніпра для подальшого лікування. Норвезька влада вже готує евакуацію поранених через Польщу додому.