Скільки людей залишається у Бахмуті під обстрілами: відповідь глави міста
Під постійними обстрілами у Бахмуті (Донецька область) проживає близько 6,5 тисяч жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Бахмутської міської військової адміністрації Олексія Реви.
"У Бахмуті залишається близько 6,5 тисяч жителів. Місто перебуває під постійними ворожими обстрілами. Ворог не шкодує нікого!", - йдеться у повідомленні.
Рева закликав людей евакуюватись та зберегти свої життя.
"Скільки будете ігнорувати небезпеку?! Евакуюйтеся!!!", - емоційно написав глава міста.
Нагадаємо, що у вівторок, 31 січня, російські війська обстріляли Бахмут Донецької області. Двоє людей загинули, в тому числі підліток, та 5 людей поранені.
На підступах до Бахмута українські прикордонники знищили чергову позицію ворожих. Внаслідок точних ударів ліквідовано п'ятьох окупантів, ще четверо поранено.
Нацгвардійці за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" знищили ворожий гелікоптер Мі-24 на Бахмутському напрямку.
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