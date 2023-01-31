Скільки людей залишається у Бахмуті під обстрілами: відповідь глави міста

Під постійними обстрілами у Бахмуті (Донецька область) проживає близько 6,5 тисяч жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Бахмутської міської військової адміністрації Олексія Реви.

"У Бахмуті залишається близько 6,5 тисяч жителів. Місто перебуває під постійними ворожими обстрілами. Ворог не шкодує нікого!", - йдеться у повідомленні.

Рева закликав людей евакуюватись та зберегти свої життя.

"Скільки будете ігнорувати небезпеку?! Евакуюйтеся!!!", - емоційно написав глава міста.