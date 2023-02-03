ua ru
Пт, 03 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне обстреляли центр Бахмута и уничтожили здание геологического предприятия (фото)

Новина українською →
Бахмут, Пятница 03 февраля 2023 21:04
Россияне обстреляли центр Бахмута и уничтожили здание геологического предприятия (фото) Фото: Россияне обстреляли центр Бахмута (facebook.com/OlexiyRevaOfficial)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 3 февраля, российские захватчики обстреляли центр Бахмута в Донецкой области. В результате этой атаки пострадало геологическое предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Бахмутской городской военной администрации Алексея Ревы.

"Центр города снова под плотным вражеским обстрелом", - заявил Рева.

Глава города рассказал, что в результате обстрела пострадавших нет.

"Попали в ГРГП "Донецкгеология". Еще одно из старейших зданий города разрушено", - добавил Рева.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выведение украинских войск из фронтового Бахмута Донецкой области не будет.

В Бахмуте Донецкой области в результате обстрелов армии РФ получили ранения двое норвежских волонтеров-медиков - Сандер Серсвен Трелвик и Симон Йонсен.

Под постоянными обстрелами в Бахмуте (Донецкая область) проживает около 6,5 тысячи жителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Донбасс Донецкая область Бахмут Война в Украине
NEWS
США выделяют еще один крупный военный пакет для Украины: что в него вошло
США выделяют еще один крупный военный пакет для Украины: что в него вошло
DAILY
Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина