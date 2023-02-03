Россияне обстреляли центр Бахмута и уничтожили здание геологического предприятия (фото)

В пятницу, 3 февраля, российские захватчики обстреляли центр Бахмута в Донецкой области. В результате этой атаки пострадало геологическое предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Бахмутской городской военной администрации Алексея Ревы.

"Попали в ГРГП "Донецкгеология". Еще одно из старейших зданий города разрушено", - добавил Рева.

Глава города рассказал, что в результате обстрела пострадавших нет.

"Центр города снова под плотным вражеским обстрелом", - заявил Рева.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выведение украинских войск из фронтового Бахмута Донецкой области не будет.

В Бахмуте Донецкой области в результате обстрелов армии РФ получили ранения двое норвежских волонтеров-медиков - Сандер Серсвен Трелвик и Симон Йонсен.

Под постоянными обстрелами в Бахмуте (Донецкая область) проживает около 6,5 тысячи жителей.

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