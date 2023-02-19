Росіяни обстріляли три села на прикордонні Чернігівської області

З 12:05 до 12:10 було зафіксовано два приходи в районі населеного пункту Янжулівка.

З 12:20 до 12:40 стало відомо про 11 приходів в районі населеного пункту Карповичі.

У цей же час надійшли дані про 11 приходів в район населеного пункту Тимоновичі.

Росіяни, ймовірно, вели обстріл з міномету 120 мм.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Також немає інформації щодо втрат серед місцевого населення чи пошкоджень цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли села Бургунка у Херсонській області. Наразі відомо про 3 загиблих та 8 постраждалих внаслідок атаки.

Окрім того, за добу загарбники 9 разів вдарили по Херсону, двоє людей отримали поранення.

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