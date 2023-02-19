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Россияне обстреляли три села на приграничье Черниговской области

Иллюстративное фото: россияне обстреляли три села на приграничье Черниговской области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты после обеда обстреляли три населенных пункта на приграничье Черниговской области в воскресенье, 19 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Север".

С 12:05 до 12:10 было зафиксировано два прихода в районе населенного пункта Янжуловка.

С 12:20 до 12:40 стало известно об 11 приходах в районе населенного пункта Карповичи.

В это же время поступили данные об 11 приходах в район населенного пункта Тимоновичи.

Россияне, вероятно, вели обстрел из миномета 120 мм.

Потерь среди личного состава и техники нет. Также нет информации о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры.

Напомним, сегодня оккупанты обстреляли села Бургунка в Херсонской области. Сейчас известно о 3 погибших и 8 пострадавших в результате атаки.

Кроме того, за сутки захватчики 9 раз ударили по Херсону, два человека получили ранения.

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