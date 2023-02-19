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Ворог 55 разів вдарив по Херсону та області за добу: дві людини поранені

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Херсон, Неділя 19 лютого 2023 09:31
Ворог 55 разів вдарив по Херсону та області за добу: дві людини поранені Фото: РФ 55 разів вдарила по Херсону та області за добу (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

На ранок, 19 лютого, російські окупанти за добу 55 разів обстріляли Херсон та область. Зокрема, по Херсону росіяни вдарили 9 разів, двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Мирні населені пункти атакували з РСЗВ, мінометів, артилерії, БМП та БПЛА. У Херсоні пошкоджено житлові будинки", - йдеться в повідомленні.

Минулої доби в Херсонській області через російські обстріли 2 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Як повідомлялось, у неділю вранці, 19 лютого, російські окупанти здійснили ракетний удар по Дружківці Донецької області. Під обстріл потрапили дві багатоповерхівки та автомобілі.

Нагадаємо, російські війська 18 лютого обстріляли декілька населених пунктів Харківської області. Зокрема, під удар потрапили Куп'янськ та Вовчанськ.

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Херсон Херсонська область
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