Кількість постраждалих через обстріл села в Херсонській області збільшилася

Кількість постраждалих через російський обстріл села Бургунка Бериславського району збільшилася. Наразі вже відомо про 8 постраждалих, в тому числі 3 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА .

"На цю годину відомо про 8 постраждалих, з яких 3 – це діти", - йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, в оселі, в подвірʼя якої влучив ворожий снаряд, постраждали 7 осіб. На місці трагедії загинули троє людей - батько, мати та дядько. Поранення дістали четверо осіб, – бабуся, дорослий чоловік, 10-річна дівчинка та 8-річний хлопчик.

Усіх поранених доставили до медичного закладу, де лікарі надають їм необхідну допомогу.

Нагадаємо, У цьому ж селі через російський обстріл поранення отримав 8-річний хлопчик. Він перебуває у стабільному стані.

До цього повідомлялось, що в Херсонській області через обстріл цього села сьогодні загинули троє осіб. Крім того, постраждали двоє дітей.

Нагадаємо, на ранок, 19 лютого, російські окупанти за добу 55 разів обстріляли Херсон та область. Зокрема, по Херсону росіяни вдарили 9 разів, двоє людей отримали поранення.