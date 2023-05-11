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Росіяни обстріляли Торецьк Донецької області, шестеро людей постраждали

Фото: росіяни обстріляли Торецьк Донецької області, шестеро людей постраждали (t.me/ermaka2022)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти завдали ракетного удару по місту Торецьк Донецької області. Внаслідок обстрілу шестеро людей отримали поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Керівник Офісу президента відзначив, що удар був нанесений по прибудинковій території.

"Внаслідок ракетного удару у прибудинкову територію є постраждалі - відомо про 6 людей. Медики надають всю необхідну допомогу", - пише Єрмак.

Фото: росіяни обстріляли Торецьк Донецької області, шестеро людей постраждали (t.me/ermaka2022)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те. що російські окупанти, сьогодні 11 травня, також обстріляли селище Великий Бурлук у Харківській області. Внаслідок удару 4 людини отримали поранення.

Також вкотре ворог вдався до обстрілу прикордоння Сумської області. Цього разу постраждала Білопільська громада. Рятувальники показали наслідки удару.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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