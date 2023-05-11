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Росіяни знову обстріляли Сумську область: рятувальники показали наслідки

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Сумська область, Четвер 11 травня 2023 16:02
Росіяни знову обстріляли Сумську область: рятувальники показали наслідки Фото: росіяни знову обстріляли Сумську область (dsns gov ua)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 11 травня. російські військові в черговий раз атакували прикордонні території Сумської області. Цього разу постраждала Білопільська громада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій України.

"Ось такі наслідки “руского міра” в Сумській області. Черговий ворожий обстріл, чергові зруйновані будівлі", - йшлось в повідомленні.

Росіяни знову обстріляли Сумську область: рятувальники показали наслідки

За даними рятувальників, сьогодні впродовж дня вони працюють у м. Білопілля Сумської області.

Здебільшого рятувальники проводять аварійно-відновлювальні роботи у житловому секторі:

  • розбирають уламки,
  • відновлюють вікна, двері та перекриття.

Нагадаємо, Білопільська громада майже щоденно потерпає від ворожих обстрілів зі сторони РФ. До прикладу вчора росіяни били по території громади з мінометів та артилерії. В результаті ворожої атаки в одному з сіл громади було пошкоджено одне домоволодіння, гараж фермерського господарства, ЛЕП.

А від уламка артснаряда загинув місцевий мешканець.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у вівторок, 9 травня, російські військові протягом дня здійснили 14 обстрілів прикордонних громад Сумської області. Було зафіксовано 88 вибухів.

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