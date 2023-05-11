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Росіяни обстріляли селище Великий Бурлук у Харківській області: є поранені

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Великий Бурлук, Четвер 11 травня 2023 14:46
Росіяни обстріляли селище Великий Бурлук у Харківській області: є поранені Фото: росіяни обстріляли селище Великий Бурлук у Харківській області (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська обстріляли селище Великий Бурлук у Харківській області. Внаслідок чого поранена підліток і жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Сьогодні ворог обстріляв смт Великий Бурлук Куп'янського району. Внаслідок обстрілу вибухових та осколкових поранень зазнали 16-річна дівчина та жінка 43 років", - написав Синєгубов.

За його словами, обидві постраждалі госпіталізовані, зараз медики надають їм допомогу.

Також про обстріл селища повідомили і в Харківській облитій прокуратурі.

"11 травня близько 11:40 російські військові обстріляли смт Великий Бурлук. За попередніми даними, обстріл здійснювався з РСЗВ "Торнадо", - розповіли правоохоронці.

За їх даними, внаслідок атаки пошкоджено приватні житлові будинки та автомобілі місцевих мешканців.

Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Фото: росіяни обстріляли селище Великий Бурлук у Харківській області (t.me/prokuratura_kharkiv)

Нагадаємо, що 9 травня російська армія атакувала Куп'янськ Харківської області ракетами "Іскандер".

Додамо, перед цим, 8 травня, окупанти завдали масованого удару по Харківському району. Загалом ворог випустив вісім ракет.

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