Обстріли Харківської області: кількість поранених зросла, є руйнування
У четвер, 11 травня, російські війська обстріляли Великий Бурлук та Вовчанськ у Харківській області. Внаслідок ворожих атак 4 людини отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.
"Вдень 11 травня військові російської федерації обстріляли селище Великий Бурлук Куп’янського району та місто Вовчанськ попередньо з реактивної системи залпового вогню", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у селищі Великий Бурлук поранення отримали 16-річна дівчина та 43 й 61-річні жінки. Постраждалих доставили до лікарні. Є влучання у місцевий ринок, житлові будники. Зайнялися пожежі.
"У місті Вовчанськ снаряд потрапив у будинок. Постраждала місцева мешканка. На місця подій виїхали працівники слідчо-оперативної групи та ДСНС", - повідомили у поліції.
Слідчі відкрили кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, що російські війська обстріляли селище Великий Бурлук у Харківській області. Внаслідок чого поранена підліток і жінка.
Російські війська зранку 11 травня обстріляли Слов'янськ Донецької області. Внаслідок ракетного удару приватний будинок зруйнований повністю.
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