Обстріли Харківської області: кількість поранених зросла, є руйнування

У четвер, 11 травня, російські війська обстріляли Великий Бурлук та Вовчанськ у Харківській області. Внаслідок ворожих атак 4 людини отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.

"Вдень 11 травня військові російської федерації обстріляли селище Великий Бурлук Куп’янського району та місто Вовчанськ попередньо з реактивної системи залпового вогню", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у селищі Великий Бурлук поранення отримали 16-річна дівчина та 43 й 61-річні жінки. Постраждалих доставили до лікарні. Є влучання у місцевий ринок, житлові будники. Зайнялися пожежі.

"У місті Вовчанськ снаряд потрапив у будинок. Постраждала місцева мешканка. На місця подій виїхали працівники слідчо-оперативної групи та ДСНС", - повідомили у поліції.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.