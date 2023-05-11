Росіяни обстріляли Торецьк Донецької області, шестеро людей постраждали

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Внаслідок ракетного удару у прибудинкову територію є постраждалі - відомо про 6 людей. Медики надають всю необхідну допомогу", - пише Єрмак.

Керівник Офісу президента відзначив, що удар був нанесений по прибудинковій території.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те. що російські окупанти, сьогодні 11 травня, також обстріляли селище Великий Бурлук у Харківській області. Внаслідок удару 4 людини отримали поранення.

Також вкотре ворог вдався до обстрілу прикордоння Сумської області. Цього разу постраждала Білопільська громада. Рятувальники показали наслідки удару.

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