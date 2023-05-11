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Россияне обстреляли Торецк Донецкой области, шесть человек пострадали

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Четверг 11 мая 2023 16:33
Россияне обстреляли Торецк Донецкой области, шесть человек пострадали Фото: россияне обстреляли Торецк Донецкой области, шесть человек пострадали (t.me/ermaka2022)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Торецк Донецкой области. В результате обстрела шесть человек получили ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Руководитель Офиса президента отметил, что удар был нанесен по придомовой территории.

"В результате ракетного удара в придомовую территорию есть пострадавшие - известно о 6 людях. Медики оказывают всю необходимую помощь", - пишет Ермак.

Фото: россияне обстреляли Торецк Донецкой области, шесть человек пострадали (t.me/ermaka2022)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты, сегодня 11 мая, также обстреляли поселок Большой Бурлук в Харьковской области. В результате удара 4 человека получили ранения.

Также в очередной раз враг прибег к обстрелу приграничья Сумской области. На этот раз пострадала Белопольская община. Спасатели показали последствия удара.

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