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Росіяни обстріляли Сумську область: пошкоджено ЛЕП, водонапірну вежу і житлові будинку

Фото: внаслідок обстрілу Сумської області пошкоджено ЛЕП, водонапірну вежу і житлові будинку (t.me/DPSUkr)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росіяни обстріляли шість громад Сумської області із мінометів, реактивної та ствольної артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

В результаті атаки в одному із населених пунктів пошкоджено школу, дитячий садок, сільраду, водонапірну вежу, пам’ятник, розбиті вулиці та городи, а також два житлових будинки та лінію електропередач.

Через ворожий напад постраждала 68-річна жінка - вона отримала осколкові поранення та перебуває у лікарні.

Повідомляєтьяс, що обстріл вівся зі сторони населених пунктів: Грудська, Некислиця, Тьоткіно, Анатоліївка, Ніколаєво-Дар’їно та Свердліково.

Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли шість громад у Сумській області, жінка зазнала поранень.

21 жовтня росіяни били по двох громадах Сумської області з мінометів та стрілецької зброї.

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Сумська область