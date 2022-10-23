Росіяни обстріляли Сумську область: пошкоджено ЛЕП, водонапірну вежу і житлові будинку

В результаті атаки в одному із населених пунктів пошкоджено школу, дитячий садок, сільраду, водонапірну вежу, пам’ятник, розбиті вулиці та городи, а також два житлових будинки та лінію електропередач.

Через ворожий напад постраждала 68-річна жінка - вона отримала осколкові поранення та перебуває у лікарні.

Повідомляєтьяс, що обстріл вівся зі сторони населених пунктів: Грудська, Некислиця, Тьоткіно, Анатоліївка, Ніколаєво-Дар’їно та Свердліково.

Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли шість громад у Сумській області, жінка зазнала поранень.

21 жовтня росіяни били по двох громадах Сумської області з мінометів та стрілецької зброї.

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