Росіяни цілий день гатили по шести громадах Сумської області: поранено жінку

У суботу, 22 жовтня, російські окупанти обстріляли шість громад у Сумській області. Внаслідок атак загарбників було поранено жінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"За день було 143 приходи по громадах Сумщини. З них: 7 мінометних обстрілів, усього 72 приходи, 2 артилерійських, 31 приход та 1 - з реактивних систем залпового вогню "Град", 40 приходів", - йдеться у повідомленні.

За словами Живицького, окупанти обстріляли шість громад у регіоні:

Есманська громада: мінометний обстріл одного з сел;

Юнаківська громада: ворог обстрілював територію громади двічі: одного разу з артилерії, вдруге - з мінометів. Пошкоджена лінія електропередач;

Шалигінська громада: два мінометні та один обстріл з "Градів". Загорівся ліс. Внаслідок одного з обстрілів у селі Ходине пошкоджено школу, дитячий садок, сільраду, водонапірну вежу, пам’ятник. В селі розбиті вулиці і городи. В іншому селі громади пошкоджено 2 житлових будинки, лінія електропередач;

Білопільська громада: мінометний обстріл с. Атинське, 15 мін;

Путивльська громада: артобстріл, 11 приходів, село Малушине;

Середино-Будська громада: мінометний обстріл, 11 мін. У селі Нововолодимирівка пошкоджено 2 приватних будинки, лінія електропередач.

Очільник області повідомив, що внаслідок російської атаки 68-річна жінка отримала осколкові поранення та наразі у лікарні.