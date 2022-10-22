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Росіяни цілий день гатили по шести громадах Сумської області: поранено жінку

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Україна, Субота 22 жовтня 2022 22:36
Росіяни цілий день гатили по шести громадах Сумської області: поранено жінку Фото: Росіяни цілий день гатили по шести громадах Сумської області (brovary net ua)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 22 жовтня, російські окупанти обстріляли шість громад у Сумській області. Внаслідок атак загарбників було поранено жінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"За день було 143 приходи по громадах Сумщини. З них: 7 мінометних обстрілів, усього 72 приходи, 2 артилерійських, 31 приход та 1 - з реактивних систем залпового вогню "Град", 40 приходів", - йдеться у повідомленні.

За словами Живицького, окупанти обстріляли шість громад у регіоні:

  • Есманська громада: мінометний обстріл одного з сел;
  • Юнаківська громада: ворог обстрілював територію громади двічі: одного разу з артилерії, вдруге - з мінометів. Пошкоджена лінія електропередач;
  • Шалигінська громада: два мінометні та один обстріл з "Градів". Загорівся ліс. Внаслідок одного з обстрілів у селі Ходине пошкоджено школу, дитячий садок, сільраду, водонапірну вежу, пам’ятник. В селі розбиті вулиці і городи. В іншому селі громади пошкоджено 2 житлових будинки, лінія електропередач;
  • Білопільська громада: мінометний обстріл с. Атинське, 15 мін;
  • Путивльська громада: артобстріл, 11 приходів, село Малушине;
  • Середино-Будська громада: мінометний обстріл, 11 мін. У селі Нововолодимирівка пошкоджено 2 приватних будинки, лінія електропередач.

Очільник області повідомив, що внаслідок російської атаки 68-річна жінка отримала осколкові поранення та наразі у лікарні.

Сьогодні, 22 жовтня 2022 року, російські війська загалом випустили по Україні 36 ракет, але більшу частину вдалося збити.

Нагадаємо, що під удар потрапили, зокрема, західні регіони. В результаті Рівне досі частково знеструмлено, а пошкоджений об'єкт у Луцьку не підлягає відновленню.

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