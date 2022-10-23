Россияне обстреляли Сумскую область: повреждены ЛЭП, водонапорная башня и жилые дома

В результате атаки в одном из населенных пунктов повреждены школа, детский сад, сельсовет, водонапорная башня, памятник, разбиты улицы и огороды, а также два жилых дома и линия электропередач.

Из-за вражеского нападения пострадала 68-летняя женщина - она получила осколочные ранения и находится в больнице.

Сообщается, что обстрел велся со стороны населенных пунктов: Грудская, Некислица, Теткино, Анатольевка, Николаево-Дарьино и Свердликово.

Напомним, вчера оккупанты обстреляли шесть общин в Сумской области, женщина получила ранения.

21 октября россияне били по двум общинам Сумской области из минометов и стрелкового оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.