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Россияне обстреляли Сумскую область: повреждены ЛЭП, водонапорная башня и жилые дома

Фото: в результате обстрела Сумской области повреждены ЛЭП, водонапорная башня и жилые дома (t.me/DPSUkr)
Автор: Елизавета Драбкина

Россияне обстреляли шесть общин Сумской области из минометов, реактивной и ствольной артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

В результате атаки в одном из населенных пунктов повреждены школа, детский сад, сельсовет, водонапорная башня, памятник, разбиты улицы и огороды, а также два жилых дома и линия электропередач.

Из-за вражеского нападения пострадала 68-летняя женщина - она получила осколочные ранения и находится в больнице.

Сообщается, что обстрел велся со стороны населенных пунктов: Грудская, Некислица, Теткино, Анатольевка, Николаево-Дарьино и Свердликово.

Напомним, вчера оккупанты обстреляли шесть общин в Сумской области, женщина получила ранения.

21 октября россияне били по двум общинам Сумской области из минометов и стрелкового оружия.

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Сумская область