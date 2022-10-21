Росіяни за добу обстріляли дві громади у Сумській області: били з мінометів

Фото: Росіяни за добу обстріляли дві громади у Сумській області (GettyImages)

У п'ятницю, 21 жовтня, росіяни обстріляли дві громади у Сумській області. Окупанти гатили з мінометів та стрілецької зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.