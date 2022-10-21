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Росіяни за добу обстріляли дві громади у Сумській області: били з мінометів

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Україна, П'ятниця 21 жовтня 2022 22:27
Росіяни за добу обстріляли дві громади у Сумській області: били з мінометів Фото: Росіяни за добу обстріляли дві громади у Сумській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 21 жовтня, росіяни обстріляли дві громади у Сумській області. Окупанти гатили з мінометів та стрілецької зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"За день росіяни 6 разів відкривали вогонь по нашій території", - йдеться у повідомленні.

Живицький повідомив, що окупанти обстріляли дві громади в області:

  • Краснопільська громада: два мінометних обстріли, 15 і 10 приходів відповідно;
  • Хотінська громада: двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї та було два мінометні обстріли 9 та 16 мін.

За словами очільника області, внаслідок російських атак жертв та руйнувань не зафіксували.

Нагадаємо, що російські окупанти за допомогою артилерії обстріляли Юнаківську громаду (Сумська область). Внаслідок атаки загинули двоє людей.

Також ми писали, що 17 жовтня росіяни обстріляли об'єкт критичної інфраструктури в Сумській області, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей.

До цього окупанти обстріляли Сумську область з гелікоптерів.

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