Росіяни обстріляли Слов'янськ із С-300: постраждав завод

"Приблизно о 4:00 у місті пролунали вибухи. Попередньо, обстріл вівся ракетами С-300. Постраждав завод "Зевс Кераміка"", - написав він.

При цьому Лях зазначив, що внаслідок обстрілу немає жертв.

"Зевс Кераміка"

Зазначимо, що це не вперше, коли росіяни обстрілюють керамічний завод у Слов'янську. Так, 5 травня окупанти вже атакували будівлю заводу двома ракетами С-300.

Нічний обстріл України

Сьогодні вночі росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні. Під обстрілом, зокрема, опинився Львів, Дніпро, Луцьк, Хмельницький, Запоріжжя та Сміла.

Так, у Луцьку росіяни потрапили по одному із промислових підприємств, внаслідок чого загинули троє людей, також є постраждалі.

На Львівщині через атаку 15 людей отримали травми, серед них є 10-річна дитина. У Дніпрі також постраждало промислове підприємство, внаслідок чого поранення отримали дві особи.

При цьому наші захисники збили 16 із 28 крилатих ракет, які загарбники запустили по Україні.

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