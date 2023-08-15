UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни обстріляли Слов'янськ із С-300: постраждав завод

Фото: росіяни обстріляли Слов'янськ із С-300 (facebook.com/vadymlyah)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові обстріляли Слов'янськ 15 серпня, ймовірно, за допомогою ракет С-300. Внаслідок атаки постраждав завод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Слов'янська Вадима Ляха.

"Приблизно о 4:00 у місті пролунали вибухи. Попередньо, обстріл вівся ракетами С-300. Постраждав завод "Зевс Кераміка"", - написав він.

При цьому Лях зазначив, що внаслідок обстрілу немає жертв.

 

"Зевс Кераміка"

Зазначимо, що це не вперше, коли росіяни обстрілюють керамічний завод у Слов'янську. Так, 5 травня окупанти вже атакували будівлю заводу двома ракетами С-300.

Нічний обстріл України

Сьогодні вночі росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні. Під обстрілом, зокрема, опинився Львів, Дніпро, Луцьк, Хмельницький, Запоріжжя та Сміла.

Так, у Луцьку росіяни потрапили по одному із промислових підприємств, внаслідок чого загинули троє людей, також є постраждалі.

На Львівщині через атаку 15 людей отримали травми, серед них є 10-річна дитина. У Дніпрі також постраждало промислове підприємство, внаслідок чого поранення отримали дві особи.

При цьому наші захисники збили 16 із 28 крилатих ракет, які загарбники запустили по Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область