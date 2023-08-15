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Через ракетну атаку росіян по Львову постраждали 15 людей

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Україна, Вівторок 15 серпня 2023 10:36
Через ракетну атаку росіян по Львову постраждали 15 людей Фото: Максим Козицький (dyvys.info)
Автор: Олександр Білоус

Внаслідок ракетного удару росіян по Львову та сусідніх селах у ніч на 15 серпня постраждали 15 людей. Обійшлося без загиблих.

Про це на брифінгу сказав голова Львівської ОВА Максим Козицький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Львівський портал".

"На щастя, загиблих немає, але 15 людей отримали травми, серед них є 10-річна дитина. П’ятьох травмованих госпіталізовано, людей у важкому стані поміж них немає. Стан ще п’ятьох оцінюють як легкий", - сказав він.

За його словами, загалом у Львівській області було шість влучань, одну ракету збила протиповітряна оборона. Пошкоджено більше 40 будинків у Львові та в Оброшинській, Зимноводівській громадах. Триває ліквідація наслідків.

Ракетна атака в ніч на 15 серпня

Російські війська запустили по Україні 28 крилатих ракет. Силам ППО вдалося збити 16 цілей. Під удари потрапили Львів та Дніпро, Луцьк та Хмельницький, Запоріжжя та Сміла,

У Львові уламки збитих ворожих ракет пошкодили багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській, внаслідок чого сталася пожежа. Ракета прилетіла у двір дитячого садка та зруйнувала його. Невеликі загоряння були і в інших частинах міста, але їх швидко загасили.

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