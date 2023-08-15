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Россияне обстреляли Славянск из С-300: пострадал завод

Фото: россияне обстреляли Славянск из С-300 (facebook.com/vadymlyah)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные обстреляли Славянск 15 августа, вероятно, с помощью ракет С-300. Вследствие атаки пострадал завод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Славянска Вадима Ляха.

"Приблизительно в 4:00 в городе прогремели взрывы. Предварительно, обстрел велся ракетами С-300. Пострадал завод "Зевс Керамика"", - написал он.

При этом Лях отметил, что вследствие обстрела нет жертв.

 

"Зевс Керамика"

Отметим, что это не первый раз, когда россияне обстреливают керамический завод в Славянске. Так, 5 мая оккупанты уже атаковали здание завода двумя ракетами С-300.

Ночной обстрел Украины

Сегодня ночью россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под обстрелом, в частности, оказался Львов, Днепр, Луцк, Хмельницкий, Запорожье и Смела.

Так, в Луцке россияне попали по одному из промышленных предприятий, в результате чего погибли три человека, также есть пострадавшие.

Во Львовской области из-за атаки 15 человек получили травмы, среди них есть 10-летний ребенок. В Днепре также пострадало промышленное предприятие, в результате чего ранения получили два человека.

При этом наши защитники сбили 16 из 28 крылатых ракет, которые захватчики запустили по Украине.

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