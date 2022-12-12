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Росіяни обстріляли школу у Костянтинівці Донецької області

Ілюстративне фото: росіяни обстріляли школу у Костянтинівці Донецької області ( t.me/itsdonetsk)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти завдали ракетного удару по місту Костянтинівка у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

В результаті атаки було пошкоджено будівлю школи.

На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли авто рятувальників, які везли гуманітарну допомогу мешканцям Бахмута.

Як повідомлялося раніше, окупанти вдарили по багатоквартирному будинку в Авдіївці, внаслідок атаки є поранені.

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Донецька областьВійна Росії проти України