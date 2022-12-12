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Россияне обстреляли школу в Константиновке Донецкой области

Иллюстративное фото: россияне обстреляли школу в Константиновке Донецкой области ( t.me/itsdonetsk)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Константиновка в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

В результате атаки было повреждено здание школы.

К счастью, никто не пострадал.

Напомним, вчера россияне обстреляли авто спасателей, которые везли гуманитарную помощь жителям Бахмута.

Как сообщалось ранее, оккупанты ударили по многоквартирному дому в Авдеевке, в результате атаки есть раненые.

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