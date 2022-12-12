Россияне обстреляли школу в Константиновке Донецкой области

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Константиновка в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.
В результате атаки было повреждено здание школы.
К счастью, никто не пострадал.
Напомним, вчера россияне обстреляли авто спасателей, которые везли гуманитарную помощь жителям Бахмута.
Как сообщалось ранее, оккупанты ударили по многоквартирному дому в Авдеевке, в результате атаки есть раненые.
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