ua ru
Сб, 10 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російська армія вдарила по багатоквартирному будинку в Авдіївці: є постраждалі

Новость на русском →
Авдіївка, Субота 10 грудня 2022 13:28
Російська армія вдарила по багатоквартирному будинку в Авдіївці: є постраждалі Фото: росіяни вдарили по багатоквартирному будинку в Авдіївці (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська минулої доби обстріляли Авдіївку та інші населені пункти Донецької області. Внаслідок ударів окупантів є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області.

Правоохоронці зафіксували 22 обстріли. Ворог атакував міста Авдіївка, Бахмут, Гірник, Курахове, селище Велика Новосілка, села Бердичі, Кам’янка та Дружба.

Окупанти застосували авіацію, РСЗВ "Град", артилерію, міномети та танки. Пошкоджено 11 житлових будинків і магазин.

Найбільше від ворожих обстрілів постраждала Авдіївка. Російська армія била по місту з "Градів" та артилерії. Російські снаряди влучили у багатоквартирний будинок, є постраждалий. Також внаслідок обстрілів є поранені у Бахмуті.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 ККУ.

Нагадаємо, за словами очільника Донецької ОВА, внаслідок обстрілів регіону вчора поранення отримали четверо осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Авдіївка Обстріл полиция
NEWS
Мінус РСЗВ, танки та 370 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ
Мінус РСЗВ, танки та 370 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ
DAILY
Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці
Катерина Гончарова, Віталій Носач Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці