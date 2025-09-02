Росіяни обстріляли школи на Чернігівщині в перші дні навчального року (фото)

"У перші дні навчального року росіяни атакували школи у прикордонні Чернігівщині. Так, сьогодні зранку через атаку ударного безпілотника пошкоджена будівля непрацюючої школи у місті Семенівка, вибиті шибки", - зазначив Чаус.

Окрім того, ввечері 1 вересня ворог бив FPV-дронами по іншій школі у Семенівській громаді – будівля також зазнала пошкоджень.

"Нагадаю, що у 20-кілометровій прикордонній зоні навчання проводиться виключно дистанційно саме з безпекових міркувань. Ворог не припиняє терор проти наших громад, воює проти шкіл, цивільної інфраструктури, нашого майбутнього", - додав глава Чернігівської ОВА.