Росіяни обстріляли школи на Чернігівщині в перші дні навчального року (фото)

Російські війська обстріляли одразу кілька шкіл у Чернігівській області в перші дні навчального року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.
"У перші дні навчального року росіяни атакували школи у прикордонні Чернігівщині. Так, сьогодні зранку через атаку ударного безпілотника пошкоджена будівля непрацюючої школи у місті Семенівка, вибиті шибки", - зазначив Чаус.
Окрім того, ввечері 1 вересня ворог бив FPV-дронами по іншій школі у Семенівській громаді – будівля також зазнала пошкоджень.
"Нагадаю, що у 20-кілометровій прикордонній зоні навчання проводиться виключно дистанційно саме з безпекових міркувань. Ворог не припиняє терор проти наших громад, воює проти шкіл, цивільної інфраструктури, нашого майбутнього", - додав глава Чернігівської ОВА.
Росіяни регулярно атакують Чернігівську область дронами-камікадзе та ракетами. Зокрема, 27 серпня окупанти вдарили безпілотником по Новгород-Сіверському району Чернігівської області. В результаті обстрілу 51 населений пункт лишився без світла.
Також вранці 19 серпня російські загарбники атакували Чернігівську область ударними безпілотниками. Влучання по інфраструктурі спричинили перебої зі світлом у кількох населених пунктах. Згодом стало відомо, що через російський обстріл об'єктів енергетики без світла залишилось понад 30 тисяч абонентів.