Россияне обстреляли школы на Черниговщине в первые дни учебного года (фото)

Фото: россияне обстреляли школы на Черниговщине (t.me/chernigivskaODA)
Автор: Константин Широкун

Российские войска обстреляли сразу несколько школ в Черниговской области в первые дни учебного года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.

"В первые дни учебного года россияне атаковали школы в приграничье Черниговской области. Так, сегодня утром из-за атаки ударного беспилотника повреждено здание неработающей школы в городе Семеновка, выбиты стекла", - отметил Чаус.

Кроме того, вечером 1 сентября враг бил FPV-дронами по другой школе в Семеновской общине - здание также получило повреждения.

"Напомню, что в 20-километровой пограничной зоне обучение проводится исключительно дистанционно именно из соображений безопасности. Враг не прекращает террор против наших громад, воюет против школ, гражданской инфраструктуры, нашего будущего", - добавил глава Черниговской ОВА.

 

 

 

Удары РФ по энергетике Черниговской области

Россияне регулярно атакуют Черниговскую область дронами-камикадзе и ракетами. В частности, 27 августа оккупанты ударили беспилотником по Новгород-Северскому району Черниговской области. В результате обстрела 51 населенный пункт остался без света.

Также утром 19 августа российские захватчики атаковали Черниговскую область ударными беспилотниками. Попадания по инфраструктуре вызвали перебои со светом в нескольких населенных пунктах. Впоследствии стало известно, что из-за российского обстрела объектов энергетики без света осталось более 30 тысяч абонентов.

