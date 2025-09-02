Россияне обстреляли школы на Черниговщине в первые дни учебного года (фото)

"В первые дни учебного года россияне атаковали школы в приграничье Черниговской области. Так, сегодня утром из-за атаки ударного беспилотника повреждено здание неработающей школы в городе Семеновка, выбиты стекла", - отметил Чаус.

Кроме того, вечером 1 сентября враг бил FPV-дронами по другой школе в Семеновской общине - здание также получило повреждения.

"Напомню, что в 20-километровой пограничной зоне обучение проводится исключительно дистанционно именно из соображений безопасности. Враг не прекращает террор против наших громад, воюет против школ, гражданской инфраструктуры, нашего будущего", - добавил глава Черниговской ОВА.