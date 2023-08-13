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Росіяни обстріляли ще одне село в Херсонській області, є поранений

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Неділя 13 серпня 2023 16:32
Росіяни обстріляли ще одне село в Херсонській області, є поранений Фото: Росіяни обстріляли ще одне село в Херсонській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники в черговий раз обстріляли територію Херсонської області. В результаті атаки отримала поранення одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської ОВА в Telegram.

Окупанти обстріляли село Новокаїри Милівської громади, в результаті чого поранено 61-річного чоловіка.

Постраждалого шпиталізували. Зараз йому надають необхідну медичну допомогу.

Обстріли Херсонської області

У неділю, 13 серпня, окупанти активізували обстріли Херсона та області. Загарбники з артилерії та РСЗВ б'ють по приватних будинках, багатоповерхівках та двічі атакували територію лікарні дронами.

Через ворожі обстріли частина Херсона залишилася без світла.

Крім цього, у Херсонській області оголосили день жалоби.

Детальніше сьогоднішні удари росіян по території Херсонської області - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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