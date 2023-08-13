У Херсонській області оголосили день жалоби за загиблими через російські обстріли

У Херсонській області 14 серпня оголосили днем жалоби за загиблими через російські обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

Він підтвердив, що внаслідок сьогоднішніх обстрілів загинули семеро людей, дев'ятеро поранені.

Серед жертв маленька Софійка, якій було лише 23 дні, її 12-річний братик Артем та їх батьки. Сім'я мешкала у селі Широка Балка, яке сьогодні обстріляли окупанти. Також у цьому населеному пункті загинув 67-річний чоловік.

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Обстріли Херсонської області

У неділю, 13 серпня, окупанти активізували обстріли Херсона та області. Загарбники з артилерії та РСЗВ б'ють по приватних будинках, багатоповерхівках та двічі атакували територію лікарні дронами.

Через ворожі обстріли частина Херсона залишилася без світла.

Детальніше сьогоднішні удари росіян по території Херсонської області - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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