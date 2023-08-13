Россияне обстреляли еще одно село в Херсонской области, есть раненый
Российские захватчики в очередной раз обстреляли территорию Херсонской области. В результате атаки получил ранения один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА в Telegram.
Оккупанты обстреляли село Новокаиры Миловской громады, в результате чего ранен 61-летний мужчина.
Пострадавшего госпитализировали. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Обстрелы Херсонской области
В воскресенье, 13 августа, оккупанты активизировали обстрелы Херсона и области. Захватчики из артиллерии и РСЗО бьют по частным домам, многоэтажкам и дважды атаковали территорию больницы дронами.
Из-за вражеских обстрелов часть Херсона осталась без света.
Помимо этого в Херсонской области объявили день траура.
Детальнее сегодняшние удары россиян по территории Херсонской области - читайте в материале РБК-Украина.
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