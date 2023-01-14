Росіяни обстріляли село під Запоріжжям запальними снарядами (відео)

Російські окупанти завдали удару по селу під Запоріжжям та використали для цього запальні снаряди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони України.

"Це порушення Протоколу ІІІ Конвенції про конкретні види звичайної зброї та жалюгідна спроба помститися з боку тих, хто програв", - додали у Міноборони.

У Міноборони підкреслили, що на відео не видно жодного українського військового об'єкта.

Zaporizhzhya region. A peaceful Ukrainian village, shelled by russian incendiary ammunition. Not a single Ukrainian military facility in sight. This is a violation of Protocol III of the CCW Convention and a pathetic attempt at revenge by the losers. #russiaisaterroriststate pic.twitter.com/T5R9JGeQlB

Нагадаємо, що в ніч на середу, 26 жовтня, окупанти обстріляли Оріхів та село Преображенка Запорізької області реактивними системами залпового вогню з запалювальними боєприпасами. Дві людини загинули, одна отримала поранення.

Російські військові вночі обстріляли Гуляйполе Запорізької області. Внаслідок удару загинула цивільна.

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