Росіяни обстріляли село під Запоріжжям запальними снарядами (відео)

"Запорізька область. Мирне українське село, обстріляне російськими запальними боєприпасами", - йдеться у повідомленні.

Zaporizhzhya region. A peaceful Ukrainian village, shelled by russian incendiary ammunition.

Not a single Ukrainian military facility in sight. This is a violation of Protocol III of the CCW Convention and a pathetic attempt at revenge by the losers.#russiaisaterroriststate pic.twitter.com/T5R9JGeQlB