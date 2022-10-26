Росія обстріляла Оріхів та район запальними снарядами: багато пожеж, є жертви
В ніч на середу, 26 жовтня, окупанти обстріляли Оріхів та село Преображенка Запорізької області реактивними системами залпового вогню з запалювальними боєприпасами. Дві людини загинули, одна отримала поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.
"Вже відомо, що двоє людей загинули та одна поранена в селі Преображенка", - розповів він.
Крім того, за словами очільника регіону, внаслідок атаки виникли пожежі в багатоповерховому будинку в центрі Оріхова та приватних будинках навколо.
"Горіло шість квартир. Загальна площа пожежі була понад 400 кв м. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - додав Старух.
Також Старух показав відео наслідків нічних обстрілів Оріхова та села Преображенка.
Як повідомлялося, російські окупанти вночі в середу, 19 жовтня, здійснили обстріл Оріхова Запорізької області, який тривав 7 годин поспіль. Поранення отримали 8 людей.
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