Россияне обстреляли село под Запорожьем зажигательными снарядами (видео)

Российские оккупанты нанесли удар по селу под Запорожьем и использовали для этого зажигательные снаряды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Украины.

"Запорожская область. Мирное украинское село, обстрелянное российскими зажигательными боеприпасами", - говорится в сообщении.

Запорожская область. Отличный украинский village, shelled по русской incendiary ammunition.

Нет ни одного российского военного потенциала в огне. Это является violation of Protocol III of CCW Convention and pathetic attempt at revenge by losers. #russiaisaterroriststate pic.twitter.com/T5R9JGeQlB — Defense of Ukraine (@DefenceU) January 14, 2023

В Минобороны подчеркнули, что на видео не видно ни одного украинского военного объекта.

"Это нарушение Протокола III Конвенции о конкретных видах обычного оружия и жалкая попытка отомстить со стороны проигравших", - добавили в Минобороны.