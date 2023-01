Россияне обстреляли село под Запорожьем зажигательными снарядами (видео)

"Запорожская область. Мирное украинское село, обстрелянное российскими зажигательными боеприпасами", - говорится в сообщении.

Запорожская область. Отличный украинский village, shelled по русской incendiary ammunition.

Нет ни одного российского военного потенциала в огне. Это является violation of Protocol III of CCW Convention and pathetic attempt at revenge by losers. #russiaisaterroriststate pic.twitter.com/T5R9JGeQlB