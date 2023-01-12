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Росіяни вночі обстріляли Гуляйполе: загинула жінка, є поранені

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Четвер 12 січня 2023 15:43
Росіяни вночі обстріляли Гуляйполе: загинула жінка, є поранені Фото: росіяни вночі обстріляли Гуляйполе (t.me/starukhofficial)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові вночі обстріляли Гуляйполе Запорізької області. Внаслідок удару загинула цивільна.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голова Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Від ворожих обстрілів продовжує потерпати наше героїчне Гуляйполе. Сьогодні вночі внаслідок удару ракет горіли житлові будинки та господарські споруди, гаражі і обладнання місцевого комунального підприємства", - пише Старух.

За словами голова ОВА, внаслідок обстрілу загинула жінка 1949 року народження. Також з-під завалів врятували чоловіка, йому вже надається медична допомога.

"Ще одна людина отримала поранення внаслідок вчорашнього обстрілу міста", - додає Старух.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вночі 12 січня російські нікчеми вдались до чергового обстрілу Запорізької області. Внаслідок удару постраждали об'єкти інфраструктури, спалахнула пожежа. Також було пошкоджено житлові будинки.

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