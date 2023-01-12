Росіяни вночі обстріляли Гуляйполе: загинула жінка, є поранені

Російські військові вночі обстріляли Гуляйполе Запорізької області. Внаслідок удару загинула цивільна.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голова Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Від ворожих обстрілів продовжує потерпати наше героїчне Гуляйполе. Сьогодні вночі внаслідок удару ракет горіли житлові будинки та господарські споруди, гаражі і обладнання місцевого комунального підприємства", - пише Старух. За словами голова ОВА, внаслідок обстрілу загинула жінка 1949 року народження. Також з-під завалів врятували чоловіка, йому вже надається медична допомога. "Ще одна людина отримала поранення внаслідок вчорашнього обстрілу міста", - додає Старух.