Росіяни обстріляли село під Херсоном: є поранені, серед них поліцейський

Російські війська сьогодні, 12 вересня, обстріляли село під Херсоном. Унаслідок ворожої атаки постраждало двоє людей, серед них був поліцейський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Херсонської МВА Романа Мрочка.

"Близько 18:00 армія РФ обстріляла село Садове Херсонської міської територіальної громади", - йдеться у повідомленні. Фото: Садове (google.com/maps) За словами Мрочка, відомо про двох поранених, один з них - поліцейський, який був при виконанні службових обов'язків. "Чоловікам надана медична допомога", - додав очільник міста. Ситуація у Херсонській області Херсон та правобережну частину Херсонської області українські військові звільнили восени минулого року. Окупанти постійно обстрілюють деокуповані населені пункти. Зокрема, раніше росіяни обстріляли селище Сонячне, ворожі снаряди поцілили у приватні будинки. Внаслідок атаки загинув 48-річний чоловік. Вчора окупанти обстріляли амбулаторію в Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки постраждали двоє, зокрема фельдшер.