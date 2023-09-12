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Росіяни обстріляли село під Херсоном: є поранені, серед них поліцейський

Садове, Вівторок 12 вересня 2023 21:37
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Росіяни обстріляли село під Херсоном: є поранені, серед них поліцейський Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 12 вересня, обстріляли село під Херсоном. Унаслідок ворожої атаки постраждало двоє людей, серед них був поліцейський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Херсонської МВА Романа Мрочка.

"Близько 18:00 армія РФ обстріляла село Садове Херсонської міської територіальної громади", - йдеться у повідомленні.

Росіяни обстріляли село під Херсоном: є поранені, серед них поліцейський

Фото: Садове (google.com/maps)

За словами Мрочка, відомо про двох поранених, один з них - поліцейський, який був при виконанні службових обов'язків.

"Чоловікам надана медична допомога", - додав очільник міста.

Ситуація у Херсонській області

Херсон та правобережну частину Херсонської області українські військові звільнили восени минулого року. Окупанти постійно обстрілюють деокуповані населені пункти.

Зокрема, раніше росіяни обстріляли селище Сонячне, ворожі снаряди поцілили у приватні будинки. Внаслідок атаки загинув 48-річний чоловік.

Вчора окупанти обстріляли амбулаторію в Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки постраждали двоє, зокрема фельдшер.

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