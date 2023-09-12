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Россияне обстреляли село под Херсоном: есть раненые, среди них полицейский

Садовое, Вторник 12 сентября 2023 21:37
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Россияне обстреляли село под Херсоном: есть раненые, среди них полицейский Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 12 сентября, обстреляли село под Херсоном. В результате вражеской атаки пострадали два человека, среди них был полицейский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ГВА Романа Мрочко.

"Около 18:00 армия РФ обстреляла село Садовое Херсонской городской территориальной общины", - говорится в сообщении.

Россияне обстреляли село под Херсоном: есть раненые, среди них полицейский

Фото: Садовое (google.com/maps)

По словам Мрочко, известно о двух раненых, один из них - полицейский, который был при исполнении служебных обязанностей.

"Мужчинам оказана медицинская помощь", - добавил глава города.

Новая информация об обстрелах Херсонской области

Херсонская ОВА рассказала детали об обстреле села Садовое. Отмечается, что ранение плеча и ноги получил 56-летний местный житель. Мужчине оказали медпомощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.

"Еще один пострадавший - 20-летний работник полиции. Его с травмой предплечья и контузией госпитализировали", - пояснили в ОВА.

Также враг бил по Понятовке Дарьевской громады. Попали в частный дом - там повреждены окна и забор. Пострадал 38-летний мужчина, который находился в соседнем доме. От оказания медицинской помощи он отказался.

Ситуация в Херсонской области

Херсон и правобережную часть Херсонской области украинские военные освободили осенью прошлого года. Оккупанты постоянно обстреливают деоккупированные населенные пункты.

В частности, ранее россияне обстреляли поселок Солнечный, вражеские снаряды попали в частные дома. В результате атаки погиб 48-летний мужчина.

Вчера оккупанты обстреляли амбулаторию в Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадали двое, в том числе фельдшер.

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