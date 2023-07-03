Росіяни обстріляли село в Херсонській області: є поранені

Російські війська сьогодні, 3 липня, обстріляли село в Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки постраждали троє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
"Близько 13:30 російські військові здійснили артилерійський обстріл села у Станіславській громаді Херсонської області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поранення отримали троє місцевих жителів, двох з них госпіталізовано.
Фото: наслідки обстрілу (facebook.com/pgo.gov.ua)
Також було пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди. Наразі прокурори у взаємодії зі слідчими поліції проводять першочергові слідчі дії.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Російські окупанти постійно обстрілюють правобережжя Херсонської області з лівого берега, використовуючи, в тому числі і артилерію.
Херсон обстріляли російські війська зранку у п'ятницю, 30 червня. Також під ударом опинилося село Михайлівка Херсонської області, двох людей поранено.
Вночі другого липня в Херсонській області внаслідок російських обстрілів поранення отримала 13-річна дитина.
Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що окупанти намагаються повернутися на позиції біля Антонівського мосту. І хоча ЗСУ постійно їх зачищає, ворог знову туди повертається, намагаючись збільшити кількість обстрілів.
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