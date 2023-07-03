Росіяни обстріляли село в Херсонській області: є поранені

"Близько 13:30 російські військові здійснили артилерійський обстріл села у Станіславській громаді Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поранення отримали троє місцевих жителів, двох з них госпіталізовано.

Фото: наслідки обстрілу (facebook.com/pgo.gov.ua)

Також було пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди. Наразі прокурори у взаємодії зі слідчими поліції проводять першочергові слідчі дії.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Атаки РФ на Херсон та область

Російські окупанти постійно обстрілюють правобережжя Херсонської області з лівого берега, використовуючи, в тому числі і артилерію.

Херсон обстріляли російські війська зранку у п'ятницю, 30 червня. Також під ударом опинилося село Михайлівка Херсонської області, двох людей поранено.

Вночі другого липня в Херсонській області внаслідок російських обстрілів поранення отримала 13-річна дитина.

Бойові дії у Херсонській області

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що окупанти намагаються повернутися на позиції біля Антонівського мосту. І хоча ЗСУ постійно їх зачищає, ворог знову туди повертається, намагаючись збільшити кількість обстрілів.