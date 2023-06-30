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Зранку росіяни атакували Херсон та село Михайлівка з артилерії: є поранені

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Херсон, П'ятниця 30 червня 2023 09:17
Зранку росіяни атакували Херсон та село Михайлівка з артилерії: є поранені Фото: окупанти обстріляли Херсон та одне із сіл Херсонської області 30 червня, є поранені (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Херсон обстріляли російські війська зранку у п'ятницю, 30 червня. Також під ударом опинилося село Михайлівка Херсонської області, двох людей поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Обстріл Херсона

Зранку російська артилерія атакувала житловий квартал Херсона.

"Важкі травми отримала 72-річна жінка. З пораненнями грудної клітини та ноги її шпиталізували, медики надають потерпілій необхідну допомогу", - розповів він.

Обстріл села Михайлівка Херсонської області

За словами Прокудіна, обстріляли росіяни й село Михайлівка Новоолександрівської громади.

"Через артилерійський удар поранено 70-річного чоловіка", - констатував він.

Атаки РФ на Херсон та область

Російські окупанти постійно обстрілюють правобережжя Херсонської області з лівого берега, використовуючи в тому числі і артилерію. Зокрема, буквально лише за вчора загарбники обстріляли "Пункт незламності" у Херсоні, який було організовано в одній із місцевих шкіл. Двоє людей загинули, двоє зазнали тяжких поранень.

За даними голови ОВА Олександра Прокудіна, за минулу добу окупанти здійснили 72 обстріли, випустивши 434 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БПЛА по місту Херсон та області. За добу через російську агресію 3 людини загинули, 4 дістали поранення.

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