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Россияне обстреляли село в Херсонской области: есть раненые

Фото: Автомобиль медиков (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 3 июля, обстреляли село в Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"Около 13:30 российские военные совершили артиллерийский обстрел села в Станиславской общине Херсонской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранения получили трое местных жителей, двое из них госпитализированы.

Фото: последствия обстрела (facebook.com/pgo.gov.ua)

Также были повреждены частные дома, хозяйственные постройки. Сейчас прокуроры во взаимодействии со следователями полиции проводят первоочередные следственные действия.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Атаки РФ на Херсон и область

Российские оккупанты постоянно обстреливают правобережье Херсонской области с левого берега, используя, в том числе и артиллерию.

Херсон обстреляли российские войска с утра в пятницу, 30 июня. Также под ударом оказалось село Михайловка Херсонской области, два человека ранены.

Ночью второго июля в Херсонской области в результате российских обстрелов ранения получил 13-летний ребенок.

Боевые действия в Херсонской области

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что оккупанты пытаются вернуться на позиции возле Антоновского моста. И хотя ВСУ постоянно их зачищает, враг снова туда возвращается, пытаясь увеличить количество обстрелов.

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