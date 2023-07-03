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Окупанти намагаються повернутися на позиції біля Антонівського мосту, - Гуменюк

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Херсон, Понеділок 03 липня 2023 09:58
Окупанти намагаються повернутися на позиції біля Антонівського мосту, - Гуменюк Фото: окупанти намагаються повернутися на позиції біля Антонівського мосту (відео t me nexta_live)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти намагаються повернутися на позиції біля Антонівського мосту. І хоча ЗСУ постійно їх зачищає, ворог знову туди повертається, намагаючись збільшити кількість обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

"Ворожі позиції ми зачищаємо, а ворог з дивовижною впертістю повертається на них і намагається розгорнути знову, бо їм треба виконувати їх наказ і зімітувати хоч якусь бурхливу діяльність, яку вони не можуть продемонструвати, для прикладу, на Запорізькому і східному напрямку", - зазначила вона.

Крім того, російські війська чинять потужний опір, намагаючись збільшити кількість обстрілів.

"За минулу добу - за світловий день було майже 50 обстрілів, а вночі близько -40. Ворог також знову застосовує авіацію - керовані авіабомби минулої доби вже були спрямовані і на сам Херсон", - розповіла Гуменюк.

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